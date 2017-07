Dur cop contra l'unionisme: Eduard Punset es mulla i anuncia el seu suport al referèndum

Última actualització Dimecres, 19 de juliol de 2017 19:15 h

El científic es mostra "completament a favor" de l'1-O en una carta al diari Público

El divulgador científic i expolític de Centristes de Catalunya-UCD l'any 1978, independent de Convergència i Unió el 82 i de Centro Democrático y Social d'Adolfo Suárez el 1985 al parlament espanyol, Eduard Punset, ha mostrat públicament el seu suport al referèndum de l'1 d'octubre en una carta al diari Público.

Eduard Punset, que reconeix que va tenir una vida política activa per "remar cap a aquest intent d'obertura mental i de millora democràtica, tan absolutament destrossadora", ha afirmat que han hagut de transcórrer molts anys perquè, ara, com a català, "doni mostres del meu reconeixement i gratitud a l'actual President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, així com el vicepresident, Oriol Junqueras, i a tota la junta de govern, per seguir remant en la mateixa adreça democràtica". En aquest sentit, es mostra "completament a favor de celebrar el referèndum de l'1 d'octubre, pel simple dret democràtic que tenim tots els ciutadans de Catalunya a exercir el nostre vot. Pura i simplement: no poden impedir el meu ni el de ningú: Vull que em deixin votar".

Un Estat sense separació de poders

Punset denuncia la manca d'interès de l'Estat per canviar els vicis del franquisme després de la transició i la no separació de poders: "Primera Transició en la qual calia reconèixer i acceptar l'ajuda de tots aquells que havien optat per no seguir on abans: l'exemple d'Adolfo Suárez i el seu paper amb la dictadura i el seu passat franquista és perfecte per comprendre aquesta "transició" i canvi de paradigma; però en la seva majoria també és cert que no van acabar d'entendre, i potser tampoc d'acceptar, una Segona Transició, a la qual es devien, com a culminació de la Primera. Una Segona Transició amb vista a treballar de forma clara per la separació de poders, la no ingerència entre poder Legislatiu, Judicial i Executiu i, al cap i a la fi, l'invent d'una nova democràcia espanyola, amb l'objectiu lloc cap a un futur molt més obert i no com un mirall permanent del passat".

De C's a defensar el dret a decidir

A Eduard Punset se l'ha vist aquests últims anys en alguns actes de Ciutadans, no només per la possible proximitat ideològica, sinó també perquè la seva filla, Carolina Punset, és la portaveu del partit a València fou la candidata d'aquesta formació a la Presidència de la Generalitat Valenciana.