Colau confirma la seva traïció al referèndum i vota 'No' a facilitar col·legis electorals per l'1-O

Última actualització Dijous, 20 de juliol de 2017 05:00 h

BeC vota en contra la proposició del PDeCAT que demanava la cessió de col·legis electorals

22 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Quan algú es manté neutral o ambigu en moments polítics com l'actual és perquè és més proper al poder establer que no pas al moviment popular que reclama canvis. Colau, que es va presentar en societat com una líder del poble que ho podia canviar tot ja s'ha posicionat sobre el rol que ha de tenir l'Ajuntament de Barcelona amb el referèndum d'octubre: no facilitarà col·legis electorals.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes colau, referèndum

El fet, que ha pogut passar desapercebut, ha succeït quan Barcelona en Comú, el partit d'Ada Colau, ha votat en contra de la proposició del PDeCAT que plantejava explícitament al consistori la seva disposició per cedir els col·legis electorals per al referèndum de l'1 d'octubre. Aquest bloqueig de l'executiu de Colau no ha passat el tall de l'alcaldessa, que fa que no es pugui debatre en el ple.

Els demòcrates han intentat aproximar la principal institució de la capital catalana a la votació de l'octubre, i s'han topat amb el 'No' dels comuns a posar a disposició de l'administració electoral els locals municipals. De fet, el partit dels comuns van començar sondejar l'abstenció, per por que els socialistes trenquessin l'acord de govern, però l'amenaça d'Iceta, "amb governs que se salten les lleis no hi participem", el partit ha decidit beneficiar a l'statu quo i apostar per votar 'No' a cedir espais locals per a l'1-O.

Notícies relacionades