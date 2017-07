Última actualització Dijous, 20 de juliol de 2017 10:30 h

El president de la Generalitat considera "indecent" i un abús que el Tribunal de Comptes obri un procediment pel 9N i no s'actuï per recuperar els diners del rescat de la banca

"Com és possible que es persegueixin els quatre inhabilitats pel 9N que va cometre el delicte de posar les urnes en una festa i siguin incapaços de moure un dit per recuperar els 60.000 milions d'euros de gent molt humil que va pagar amb els seus impostos?", es preguntava el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dijous "que farien falta deu transicions per poder intentar tenir una mica d'esperança en una regeneració de l'Estat".



En una entrevista de Rac105, ha considerat "indecent" i un abús que el Tribunal de Comptes hagi decidit activar el nomenament d'un instructor perquè practiqui diligències i procedeixi a l'obertura d'una investigació per dilucidar responsabilitats per la consulta del 9N.

Així mateix, ha afegit que el Tribunal de Comptes també hauria d'investigar l'amnistia fiscal "il·legal". "Montoro respondrà amb el seu patrimoni?", s'ha tornat a preguntar. En aquest context, el president de la Generalitat ha avisat l'Estat que "no ha entès res" si pensa que davant té dirigents polítics que els preocupa més els béns materials que la causa.



"Injust i tremendament equivocat"

Puigdemont ha afirmat que és "injust i tremendament equivocat" pensar que les persones que es dediquen a la política tenen un patrimoni pel qual han de patir. "Si algú pensa que els dirigents estan compromesos en fer política en un moment com aquest perquè es mouen per interessos materials, s'equivoca", ha afegit. Es tracta, segons el president, d'una idea que explica l'anàlisi "erroni" que fa l'Estat sobre la situació a Catalunya. I en aquest sentit, ha afirmat que si l'Estat es pensa que té davant persones que els preocupa més els béns materials que la causa, vol dir que "no han entès res".

Així, el president s'ha planejat per què el Tribunal de Comptes investiga les possibles responsabilitats econòmiques del 9N i, en canvi, no fa res per recuperar els diners que el govern espanyol va destinar a rescatar la banca o els recursos que l'Estat ha deixat d'ingressar per una amnistia fiscal "il·legal".



L'article de Bayona

Preguntat per l'article del lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, en què posa en dubte la via unilateral de l'1-O, el president ha respost que també hi ha "gran quantitat de textos d'experts que diuen el contrari". Ho ha situat en un "debat d'experts" i ha valorat que "les lleis es fan per la gent i que la gent pot canviar les lleis". "Qui decideix les lleis i la legitimitat de les coses que es fan a les institucions democràtiques són els ciutadans. I no crec que ningú els pugui mirar als ulls i dir-los que no tenen dret a decidir el seu futur", ha conclòs.

