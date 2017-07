Un possible fons de contingència del Govern per pagar les multes “polítiques” descol•loca a Méndez de Vigo

Última actualització Dijous, 20 de juliol de 2017 11:30 h

El ministre diu que l'Estat no permetrà que es destini "ni un euro dels catalans" a pagar possibles multes a Mas i els exconsellers pel 9-N

14 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Davant la possibilitat que el Govern català aprovi un fons de contingència per pagar les multes “polítiques” del govern espanyol a Mas i els exconsellers, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmat que no permetran que es destini "ni un euro dels catalans i els espanyols" per pagar possibles multes per les responsabilitats comptables per l'organització del 9-N, tal i com investiga el Tribunal de Comptes. Aquesta setmana l’editorial del directe!cat ho plantejava igual que la creació d’un Diari Oficial de la Generalitat en transició cap a la República(Any 0 núm 1)

Notícies relacionades

"Si cometen actes il·legals ho hauran de pagar ells, no hi haurà ni un euro dels catalans i els espanyols per pagar les vel·leïtats secessionistes d'uns quants", ha manifestat durant un esmorzar informatiu.Així mateix, ha advertit que qualsevol membre del Govern que signi un document per a la celebració del referèndum tindrà una resposta per part de la justícia. Méndez de Vigo s'ha mostrat convençut que els Mossos d'Esquadra "compliran amb la legalitat" i no permetran les votacions el proper 1 d'octubre i ha fet una crida a la societat catalana perquè "aturi la deriva secessionista".