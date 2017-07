L’article del lletrat major del Parlament que contradiu el que publica avui

Última actualització Dijous, 20 de juliol de 2017 12:30 h

L’any 2014 Antoni Bayona va publicar un article de signe contrari titulat El "dret a decidir" i els valors fundacionals de la Unió Europea” on defensava una visió molt més oberta del procés

6 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El lletrat major del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, ha qüestionat la legitimitat del referèndum unilateral de l'1-O en un article publicat a la Revista Catalana de Dret Públic de Catalunya titulat 'El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament', que ha avançat 'La Vanguardia'. Bayona posa en dubta les bases jurídiques de l'estratègia independentista i considera que el procés es contradiu entre el principi democràtic i el de legalitat. “No sempre hi ha una línia clara de continuïtat i coherència”, subratlla el lletrat major, que també qualifica d’error" considerar l'estat espanyol com un Estat "autoritari".

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Bayona, Parlament, referèndum

1.(expressat especialment en les darreres eleccions al Parlament), i la realització d’una consulta d’aquesta naturalesa no és impossible en el marc de la Constitució, d’acord amb el que es desprèn de la recent STC 42/2014, de 25 de març.2. La negativa de l’Estat a prendre en consideració la proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de la competència per convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i l’advertiment que no és possible fer cap mena de consulta per conèixer l’opinió Antoni Bayona Rocamora REAF núm. 20, octubre 2014, p. 132-173 170 del poble de Catalunya sobre el dret a decidirAquest dèficit es fa encara més evident quan no s’ofereix cap via ni possibilitat perquè el dret a decidir es pugui expressar com a aspiració política i social, malgrat haver constatat en processos electorals previs que una majoria social així ho demana i quan no existeixen obstacles constitucionals clars i evidents que ho impedeixin.Aquestes mesures podrien tenir com a objectiu primordial facilitar un acord entre les parts perquè el dret a decidir es pugui expressar.4.a l’aplicació de l’article 7 TUE. Això no descartaria en darrera instància, en funció de com evolucionin els esdeveniments, la possibilitat de demanar a les institucions europees (Parlament, Comissió o Consell) l’aplicació de l’apartat 1 de l’article 7 TUE.5.sense que hi hagi arguments jurídics prou sòlids per demanar el seu emparament davant el TJUE.