Un total de 10.672 joves catalans proposen 64 accions pel nou Carnet Jove

Destaquen propostes relacionades amb la dimensió local del carnet així com millorar-ne la comunicació i interacció

El procés ha comptat amb un total de tres frases durant les quals els joves han donat la seva opinió a través de múltiples xarxes socials mitjançant l'etiqueta #crearcarnetjove i, posteriorment, han participat en tallers participatius organitzats a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Amposta, per aprofundir en les propostes.

"Hem volgut apostar per aquesta acció per fer un carnet viu i vinculat amb els joves", ha constat la directora general de Joventut, Marta Vilalta, en una roda de premsa on han presentat els resultats de l'acció participativa que s'ha dut a terme aquest any entre la joventut catalana per definir com ha de ser el nou Carnet Jove. "Així, volíem conèixer de primera mà les necessitats dels joves i escoltar el que ens explicaven".

El procés, al qual Joventut ha donat un caràcter vinculant, ha comptat amb un total de tres frases durant les quals els joves han donat la seva opinió a través de múltiples xarxes socials mitjançant l'etiqueta #crearcarnetjove i, posteriorment, han participat en tallers participatius organitzats a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Amposta, en què han aprofundit en les propostes presentades.



Participació

En total, en l'acció han participat 10.672 nois i noies d'entre 12 i 30 anys, que han generat fins a 321.764 interaccions i 64 propostes d'acció en vuit àmbits: avantatges, informació i comunicació, canals de difusió, valor del Carnet Jove, imatge del carnet, àmbits vitals (transport o emancipació domiciliar), dimensió relacional i altres.

Això demostra "el gran interès dels joves per participar i apoderar-se de les decisions col·lectives", la qual cosa "els ha convertit en protagonistes directes de la definició i creació del Carnet Jove dels pròxims anys", ha assenyalat Vilalta.

Les novetats

Pel que fa als resultats, en l'àmbit dels avantatges, els joves han sol·licitat més descomptes arreu del territori, que aquests siguin de major qualitat i que majoritàriament, afectin la mobilitat i la formació, el cinema i les grans marques comercials. Sobre aquest punt, el director de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, ha anunciat que pròximament s'iniciarà un projecte pilot amb cinc municipis catalans a través del qual s'implementarà un Carnet Jove que, a més d'oferir els serveis habituals, tindrà una àmplia de descomptes en comerços locals i altres llocs d'interès d'aquestes poblacions.

També s'instal·larà aquest nou curs un servei de geolocalització per tal que des de l'app, l'usuari pugui veure recomanades activitats properes. Així, es podrà també augmentar el nivell de personalització i segmentació de la informació de la informació i comunicació.

De les 64 propostes, l'Agència Catalana de Joventut s'ha compromès a implementar-ne gairebé la meitat. Segons ha dit Poch, un altre 31% de les propostes ja estan en procés. Hi ha un 13% que no podran ser implementades, ja que corresponen a l'acció del Govern en matèria de polítiques de joventut, a la qual seran traslladades les propostes. Un 9% de les propostes realitzades ja formen part de l'actual oferta del Carnet Jove i per tant, s'ha conclòs, que caldrà millorar el seu coneixement entre els titulars a través dels canals de comunicació. Finalment, un 2% de les propostes no podran ser implementades en el context actual, ja que s'han considerat inviables.