També ha tingut paraules pel líder del PSC, Miquel Iceta: "Qualsevol demòcrata ha d'obrir els ulls [amb el documental sobre "Las Cloacas de Interior" i no pot mirar cap a una altra banda ni mirar Goldfinger".

Però l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no s'ha escapat de les crítiques. "Em costa d'entendre la posició actual d'Ada Colau [sobre el referèndum]. Ho trobo terrible". Munté tampoc comprèn l'actitud de l'alcaldessa: "són incapaços de demanar disculpes i posar-se al costat de Xavier Trias" després de les revelacions del documental "Las cloacas de Interior". "Les mentides que es van construir van influir clarament en el fet que Trias no revalidés el seu mandat i una formació se'n va aprofitar d'aquestes mentides", ha exposat.

L'exconsellera de Presidència i vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, es posa a "disposició del partit pel que calgui" i ha reconegut que "li faria il·lusió ser alcaldessa de Barcelona". "A Barcelona hi ha molta feina per fer", ha confessat, tot i que ha volgut deixar clar que la seva màxima prioritat és el referèndum: "Quan passi el referèndum pot ser una opció", ha assenyalat en una entrevista a Rac1.

