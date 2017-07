Tardà demana a l'Estat que actuï després de l'emissió de 'Las cloacas de Interior'

Puigdemont President Catalunya Sobirana Catalunya Sobirana

20 de juliol de 2017, 17.16 h

Amb u estat que té una democràcia vigilada, i un exèrcit garant de la seva integritat territorial capaç d'assassinar i bombardejar civils desarmats, per garantir aquesta unitat, per més vergonya de qualsevol ésser humà, uniformat o no, amb un cap de l’exèrcit fill d'un rei imposat per dictador, el qual ningú ha votat, qualsevol arbitrarietat i qualsevol crim són possibles, la vergonya és per l'EU i els països democràtics que actualment es trenquen les vestidures perquè a Polòni... Llegir més