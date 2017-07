Claravalls Claravalls Claravalls

20 de juliol de 2017, 18.00 h

No volem cap tipus d' entesa amb rates franquistes.Volem la Declaració de Independència el més aviat possible i perdeus per sempre més de vista,,feixistes més que feixistes.El Parlament de Catalunya no volem que el violi cap força d'ocupació española,cardeu el camp de Catalunya miserables.Us podeu posar el tricinio on us capigà,miserables franquistes.Ppsoecspodemos són els fills de l'assassí Franco.Sou una colla de miserables,impresentables,reprimits,amargats,primitius,torerus més q... Llegir més