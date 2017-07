Bcomú es reafirma en la traïció: rebutjarà l'1-O

davids sta. susanna sta. susanna

20 de juliol de 2017, 20.19 h

els hi hem de donar molta canya en aquest de la colau,no per fer-los acostar a nosaltres els indepes ,que no ho faran(han estat creats per embolicar i enganyar),sinó per mirar que la gent els coneixí com realment són i cap persona amb aspiracions nacionals de llibertat els voti per que l'enrredin.