El Govern començarà a actuar com estructura d'Estat per frenar la manipulació del ministeri de l'Interior

Última actualització Divendres, 21 de juliol de 2017 05:00 h

L'episodi d'ahir ha motivat que l'executiu es mostri més ferm contra l'exhibició desmesurada contra l'independentisme

No és cap novetat, la Policia Nacional i la Guardia Civil actuen amb pompositat per fer valdre la seva imatge de força contra els partits independentistes. Centrats en l'antiga CiU, on el cas del 3% i el cas Palau han propiciat grans moments de propaganda unionista per vincular l'independentisme amb la corrupció, ahir varen intentar donar un missatge contundent entrant al Parlament de Catalunya i la Generalitat.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant l'acte d'entrega el XXIX Premi Internacional Catalunya a Costa-Gavras © Guillem Roset Comparteix Tweet

Etiquetes govern, referèndum

L'executiu de Puigdemont és conscient que l'Estat vol donar la imatge de força de la manera més subtil possible, procura, amb escenes com les d'ahir, mostrar fins a quin punt el Gobierno està disposat a arribar si el Govern tira endavant el referèndum de l'1 d'octubre. Una votació que, a diferència del 9N, serà vinculant i, per tant, amb la victòria del 'Sí' s'aplicarà la Llei de Referèndum que concreta la victòria de l'opció independentista amb l'inici del procés de creació de la República catalana.

L'Estat, que no reconeix la votació i concentra la seva estratègia en minimitzar la validesa de l'1-O i en deixar constància, mitjançant el delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo, que l'Estat respondrà al repte català amb la contundència que mereix un "intent de cop d'Estat", intenta mostrar el Govern com la part dèbil i incapaç de tirar endavant el referèndum. Una consideració que, per part de la Generalitat, no es tornarà a repetir. El capítol que ahir es va produir al Palau de la Generalitat n'és l'exemple, on el conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, va parar els peus a la Guardia Civil i el fiscal Anticorrupció José Grinda, que varen esperar en una sala prop de la porta de la Generalitat a què els treballadors recopilessin la informació que aquests han demanat.

En aquest sentit, el Govern ha decidit actuar amb fermesa com a estructura d'Estat per frenar la manipulació mediàtica i policial del ministeri de l'Interior, evident amb el documental 'Las cloacas de Interior', i repetir moments com els d'ahir quan Jordi Turull i el Govern varen fer esperar en una sala annexa a la porta del Palau la policia i el fiscal. Una imatge d'autoritat necessària pels mesos que vénen.

