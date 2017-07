Junqueras creu que els que van votar al 9N estan disposats a pagar-ne la factura

Última actualització Divendres, 21 de juliol de 2017 10:45 h

El vicepresident afirma que l'actuació del Tribunal de Comptes incrementa "exponencialment" el desig de votar l'1-O

8 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Catalunya "no renunciarà a votar i ho farà amb tota la dignitat", exposa el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que si el preu amb el qual ara el govern del PP vol aturar que la gent d'aquest país voti l'1 d'Octubre és una responsabilitat de 5 milions d'euros, "que no dubtin que aquest país no deixarà ningú compromès amb la llibertat a l'estacada".

Imatge de lluny del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, en una roda de premsa © Josep Molina Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 9N, ERC, oriol junqueras, referèndum

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, creu que els més de dos milions de persones que van participar al 9N estan disposats a pagar-ne la factura. En un article d'opinió a El Punt Avui, Junqueras calcula que la multa econòmica per la consulta del 2014 surt a 2,1 euros per cada votant i defensa la creació d'una "caixa de resistència al servei de la defensa de la democràcia". El vicepresident del Govern ha afirmat que l'actuació del Tribunal de Comptes incrementa "exponencialment" el desig de votar l'1-O.



"Estem davant un episodi insòlit i, malgrat tot, no ens sorprèn", diu Junqueras en relació al procediment que ha obert el Tribunal de Comptes per decidir si Mas, Ortega Rigau i Homs han de pagar 5 milions d'euros pel cost del 9N. Tampoc els sorprèn, afegeix, que no es demani cap responsabilitat per l'afer Castor, que suma 1.350 milions, o pel rescat de les radials de Madrid, de 3.718 milions, o pel rescat fraudulent dels bancs, que ha costat desenes de milers de milions d'euros, entre molts d'altres. "Així funciona el règim del 78. "Pal a qui posa les urnes, pastanaga als que ens han estat a punt d'arruïnar", afegeix.

Votar amb dignitat

El vicepresident del Govern assegura que Catalunya "no renunciarà a votar i ho farà amb tota la dignitat" i afegeix que si el preu amb el qual ara el govern del PP vol aturar que la gent d'aquest país voti l'1 d'Octubre és una responsabilitat de 5 milions d'euros, "que no dubtin que aquest país no deixarà ningú compromès amb la llibertat a l'estacada". "No permetrem aquest nou abús que no té cap més intenció que la d'intimidar el conjunt de la població", assenyala.

"Tota resposta a la voluntat de la gent de votar és l'amenaça de prendre'ns-ho tot?". "Allò que hem pogut veure i escoltar fa uns dies a 'Las cloacas de Interior' és l'estratègia que guia tothora als que volen impedir al preu que sigui que votem?", es pregunta Junqueras.

Finalment, el vicepresident promet que el Govern seguirà endavant "serenament" i "amb el cap ben alt" i conclou que "tothom ha de saber" que el Govern no renunciarà "mai" a servir el conjunt dels ciutadans "facilitant que puguin dipositar una papereta en una urna per expressar la seva opinió".