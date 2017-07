Reguant es compromet a treballar per l'1-O des de l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització Divendres, 21 de juliol de 2017 11:50 h

La diputada de la CUP substitueix a Josep Garganté i s'incorporarà gradualment al consistori

Reguant no ha ofert un discurs perquè "hi haurà molts plens per parlar" però s'ha compromès a treballar pel referèndum "fins a la plena autodeterminació dels Països Catalans".

"Em comprometo a treballar per referèndum fins a la plena autodeterminació dels Països Catalans i la recuperació de totes les sobiranies", ha constatat Reguant en prendre possessió del càrrec en substitució del ja exregidor Josep Garganté, en un acte presidit per l'alcaldessa, Ada Colau.



Incorporació gradual



Reguant no ha ofert un discurs perquè "hi haurà molts plens per parlar". A l'acte hi han assistit el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello; les altres dues regidores de la CUP, Maria José Lecha i Maria Rovira; les diputades Anna Gabriel i Mireia Vehí, el líder del grup de PDeCAT i exalcalde Xavier Trias i la seva regidora Sònia Recasens, entre altres.



Reguant s'incorporarà gradualment al consistori, sense deixar de banda les seves tasques fins al dia dos d'octubre, compaginant la feina de regidora amb la del Parlament.