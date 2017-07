El fons de contingència, la via per protegir el Govern i els diputats independentistes

Última actualització Divendres, 21 de juliol de 2017 15:50 h

Junqueras proposa una 'Caixa de Resistència' per respondre l'amenaça del Tribunal de Comptes als líders del 9N

És més necessari que mai que el Govern comenci a actuar i preparar totes les eines possibles per protegir els representants independentistes que volen complir el mandat democràtic del 27S.

A poc més de setanta dies pel referèndum, i amb l'Estat fent ús de totes les seves armes per neutralitzar i derrotar la Generalitat, frenar el Parlament i castigar els representants independentistes via el seu patrimoni, l'executiu comença a treballar la proposta de crear una 'Caixa de Resistència' per, entre altres coses, donar suport econòmic. En aquest sentit, avui mateix el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha apuntat al diari El Nacional la possibilitat que es crei aquesta eina per respondre a la reclamació del Tribunal de Comptes a l'expresident Mas i els exconsellers Ortega, Rigau i Homs.Junqueras concreta que el govern "no permetrà" que hi hagi un "nou abús" que no té cap més intenció que "intimidar" a la població. En aquest sentit, l'executiu és conscient que la creació d'aquesta caixa pot ser una garantia per combatre les maniobres de l'Estat. Una consideració que ja va apuntar diumenge passat el en el seu editorial , que demanava "un fons de contingència aprovat pel Parlament de Catalunya per cobrir les possibles multes il·legals que poden rebre els ciutadans que treballin per la democràcia".