El referèndum fregaria el 70% de participació amb una contundent victòria del 'Sí'

21 de juliol de 2017, 14.23 h

UN ESTAT QUE CAU MOSSEGAT PER LES RATES: L'ESPANYO. PITJOR QUE LA MÀFIA



PER QUÈ LA GUARDIA CIVIL I LA FISALIA NO ENTRAEN AL MINISTERI DE L'INTERIOR I A LA MONCLOA PER ESCORCOLLAR-HO TOT I FER COMPLIR LA LLEI ALS DELINQÜENTS DEL GOBIERNO, A AQUESTA MENA DE RATES DE CLAVAGUERA QUE PORTEN LES MANS TADES DE SANG?



LA RESPOSTA ÉS CLARA, NO? I A MÉS ESTÀ RECOLZADA PEL PSOE, L'ALTRE SOCI QUE VIU DE L'EXPLOTACIÓ DE LA FINCA ANOMENADA ESPANYA QUE MAI HA SIGUT NI SERÀ CAP NACIÓ



