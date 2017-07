La Generalitat es planta davant l''ordeno y mando' de la Guàrdia Civil

Última actualització Divendres, 21 de juliol de 2017 12:50 h

Turull denuncia "l'espectacle" de la Guàrdia Civil: "Per dos folis no fan falta sis agents i demanar pel president"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El conseller de la Presidència assegura que el cos policial volia gravar tots els correus electrònics de la Generalitat "per anar més ràpidament".

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, creu que qui va preparar l'operatiu de la Guàrdia Civil d'aquest dijous tenia "ganes d'espectacle". "Per dos folis no fan falta sis guàrdies civils i demanar pel president de la Generalitat", ha assegurat en una entrevista a Rac1 l'endemà que la Guàrdia Civil s'hagi personat al Palau de la Generalitat per requerir informació relacionada amb Germà Gordó per la investigació del 'cas del 3%'.



A més, Turull ha explicat que els agents volien endur-se la informació de tots els correus electrònics de la Generalitat que gestiona el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) amb l'argument que d'aquesta manera s'aniria més ràpid perquè no caldria destriar la informació relacionada amb Gordó. El conseller va donar l'ordre de donar la documentació que es requeria judicialment, "ni més ni menys".



Segons Turull, els agents de la Guàrdia Civil tenien intenció d'entrar al Palau de la Generalitat per la porta principal i dirigir-se a les oficines passant pel Pati dels Tarongers. Davant d'aquesta situació, segons el conseller de la Presidència, es va decidir que no es produís aquesta escena i que els agents s'esperessin en una sala situada a l'entrada.

Un gra massa?

Turull ha afirmat que per recollir la informació que es requeria judicialment n'hi havia prou amb un o dos agents del cos policial i que, per tant, no feia falta la presència de sis agents de la Guàrdia Civil i de càmeres de televisió abans de l'arribada de la Guàrdia Civil.

El conseller ha considerat que en el moment polític actual "no hi ha res casual" i ha denunciat que hi havia "ganes d'espectacle" per part de qui va preparar l'operatiu. "Qui prepara l'operatiu i avisa a la premsa, evidentment vol espectacle", ha assegurat Turull, per després afegir que quan es fa espectacle és perquè es busca una "intencionalitat".

Pel que fa a la informació recollida, Turull ha explicat que va donar la instrucció de donar tota la documentació que es requeria "ni més ni menys". I és que, segons el conseller de la Presidència, els agents van proposar endur-se una còpia de tots els correus electrònics de la Generalitat i destriar ells posteriorment la informació relacionada amb Gordó. Una proposta que van fer amb l'argument que, d'aquesta manera, anirien més ràpidament. De fet, els agents de la Guàrdia Civil que es van personar al Palau de la Generalitat també van voler endur-se l'agenda de tota la secretaria del Govern amb el mateix argument de la celeritat, però des de l'executiu se'ls hi va negar.

Prevenció

Turull ha assegurat que no sap si hi havia una segona intenció d'endur-se de passada més informació de la requerida judicialment, però ha afegit que el Govern ha de ser preventiu i no ingenu, tenint en compte que hi ha informació molt sensible en els correus electrònics de la Generalitat.

Preguntat pel motiu pel qual no hi ha a la Generalitat l'agenda de Gordó de l'època que era secretari de l'executiu, Turull ha respost que no té l'explicació tot i que ha recordat que amb l'entrada en vigor de la llei de transparència hi ha més obligacions. De totes maneres, Turull ha afegit que ell només té una sola agenda, on hi ha la part pública i la part privada dels actes i reunions.