Tarragona es declara territori 'antireferèndum'

Última actualització Divendres, 21 de juliol de 2017 16:50 h

Unes 200 persones convocades per l'AMI i l'ANC han seguit la sessió des de la sala

12 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Amb 17 vots a favor i 10 en contra, el ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat la moció 'antireferèndum' presentada pel PSC i que també ha rebut el suport de C's i PP.

El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres, amb 17 vots a favor i 10 en contra, la moció 'antireferèndum' presentada pel PSC, que també ha rebut el suport de C's, PP i la regidora no adscrita, Beatriz Pérez.



El grup municipal socialista ha acabat eliminant la part expositiva de la moció i, finalment, només s'han dut a votació els quatre acords, on s'apunta que "no hi ha democràcia ni estat de dret sense respectar la legalitat", on s'exigeix al Govern que, si ha de demanar la col·laboració del consistori tarragoní, ho faci de forma oficial, que se sol·licitin els informes jurídics corresponents i que es protegeixi el funcionariat de l'Ajuntament perquè no hagin de col·laborar amb cap iniciativa que no tingui cobertura legal.



Unes 200 persones, convocades per l'AMI i l'ANC, han seguit la sessió des de la sala de plens, que s'ha omplert de cartells a favor de l'1-O i d'estelades i un grup de persones s'ha concentrat davant de l'Ajuntament.