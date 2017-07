El Gobierno vol ofegar Catalunya amb un control setmanal per rebre el pagament del FLA

Última actualització Divendres, 21 de juliol de 2017 14:50 h

Haurà de certificar setmanalment que no destina fons al referèndum

L'Executiu espanyol ha arribat aquest divendres a un acord per controlar més Catalunya. Ara, per poder rebre el pagament del FLA, s'haurà de justificar setmanalment que no es destinin fons a l'organització del referèndum.

El Gobierno ha arribat aquest divendres a un acord pel qual condiciona el pagament a Catalunya les partides del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a la que la Generalitat i haurà de remetre setmanalment una garantia que no destinen fons a l'organització del referèndum de l'1-O. Així ho ha anunciat el portaveu de l'Executiu, Íñigo Méndez de Vigo.



A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha enumerat una sèrie de càrrecs que hauran de remetre setmanalment una informació certificant que no s'ha iniciat el pagament de partides orientades a la celebració del referèndum.



El Gobierno ha adoptat així aquest acord perquè considera que hi ha una situació de "risc" i que això genera "incertesa" per a les empreses i ciutadans. D'aquesta manera, busquen garantir que "ni un sol euro públic" estarà destinat al finançament del referèndum. "El referèndum no pot ser pagar amb diners públics" Estiguin tranquils tots els catalans que no hi haurà un euro per a res que sigui il·legal", ha sentenciat el ministre.