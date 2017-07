|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

21 de juliol de 2017, 18.12 h







Des d'inicis del franquisme FINS ELS NOSTRES DIES, l'actitud dels governs de Madrid envers Catalunya ha estat de clara i notòria HOSTILITAT metòdica.







Tant li fa l'extrema dreta del PP com la dreta d'aquests que s'anomenen socialistes però que accepten i aplaudeixen una MONARQUIA IMPOSADA PER FRANCO A COPS DE CANÓ, tant els uns com els altres, han menyspreuat la necessitat PEREMPTÒRIA dels catalans de veure que s'afavoreix la seva llengua i la seva cultura.







