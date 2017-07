Miquel Valls paga el favor de la tupinada per ser president de la Cambra de Comerç carregant contra el referèndum

Última actualització Dissabte, 22 de juliol de 2017 11:00 h

Pronostica que el referèndum de l'1-O "no es farà" perquè és "il·legal"

Sovint cal tenir memòria o donar un cop d'ull al passat per entendre en present. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha carregat durament contra el referèndum afirmant que "no es farà" perquè és "il·legal" i "el Tribunal Constitucional ordenarà" que s'impedeixi.

Les paraules de Valls no són cap casualitat, qui va arribar a la presidència de la Cambra mitjançant una tupinada en el procés electoral perquè s'imposes a les candidatures del Cercle Català de Negocis, Una sospita que fou provada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En una sentència demolidora, el tribunal considera provat que un 82% del vot emès per correu es va fer en dos dies des de tres úniques adreces de Barcelona, cosa que converteix en materialment impossible que “6.537 electors les recepcionessin personalment, introduïssin la papereta escollida en el sobre, i de manera individualitzada certifiquessin el vot a l’oficina de Correus”.Valls, que representa la proposta que fa seguidisme de l'statu quo i tem posicionar-se al costat del procés, no només ha titllat d'il·legal la votació, sinó que també ha considerat "lògic" que Baiget expresses els seus dubtes, ha situat Catalunya fora de la Unió Europea en cas d'independència, cosa que es traduiria amb un escenari "molt nociu per a l'economia catalana, que actualment "està creixent i està bé perquè és dins de la Unió Europea".