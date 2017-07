Última actualització Dissabte, 22 de juliol de 2017 13:15 h

L'expresident del Palau de la Música se'n riu del país

El Cas Palau és una de les trames corruptes més vergonyoses i escandaloses del país, el saqueig d'una de les institucions culturals més importants de Catalunya encara no té sentència i el destí dels 10 milions d'euros que falten continua sent tota una incògnita.

Fèlix Millet, en cadira de rodes, arribant a la Ciutat de la Justícia l'1 de març del 2017 © Pol Solà

ACN Barcelona .- L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet ha assegurat aquest dissabte que desconeix on són els 10 milions d'euros desviats del Palau de la Música i que encara no han aparegut. "Els deu milions que falten? No ho sé. Déu me'n guard. Si ho sàpigues ja ho hagués dit. No sé si han fet bé els números. Hi havia molta gent que cobrava en negre", ha assenyalat Millet en una breu conversa telefònica a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. L'expresident del Palau no ha volgut opinar sobre la possibilitat que acabi la presó i sobre la sentència del judici del cas Palau ha afirmat que no està preocupat. "Diuen que sortirà al setembre o a l'octubre. No en tinc ni idea. Que surti quan Déu vulgui. Estic esperant a veure què diuen com qualsevol altre", ha etzibat Millet, que ha aprofitat l'ocasió per reiterar que no es troba bé de salut i que no pot sortir de casa. "Estic malament de l'esquena i amb prou feines puc caminar 10 o 20 metres", ha lamentat l'expresident del Palau.