Les prioritats obsessives de l'Estat: perdona 60.000 milions als bancs i ofega la Generalitat per una factura de 6.000€

El Govern denuncia les incoherències en les prioritats del Gobierno

Catalunya és un problema, en concret una factura de 6.000€ que ha detonat que l'Estat hagi decidit controlar setmanalment els comptes de la Generalitat per seguir rebent el FLA.

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha denunciat que el Gobierno "està més preocupat per una factura de 6.000 euros que per una de 60.000 milions d’euros que van perdre els bancs”, en clara referència al deute que l'executiu de Rajoy va contraure amb els Bancs quan els va rescatar amb fons públics per evitar la seva caiguda. En aquest sentit, el portaveu ha celebrat que aquest tipus d'accions contra l'autogovern català “no només ens estimula més sinó que cada vegada hi ha més gent que obre els ulls” i avisa: “nosaltres seguirem fent la feina i no ens distrauran les amenaces de l’executiu espanyol”. “Estan intentant apagar foc amb benzina i nosaltres estem intentant fer un tsunami democràtic, el foc sempre el pots parar i l’aigua no".

Turull, que ha afegit que l'Estat pot tenir "moltes armes" jurídiques, com la fiscalia i les clavegueres, per "amenaçar", ha reblat que l’arma més poderosa en democràcia es diu ciutadans i és el que el govern de l’estat no té”. El conseller ha arribat a ironitzar que "ja hem arribat a un moment que un departament de la Generalitat o un servei comprarà un paquet de folis perquè la fotocopiadora va en folis i pensaran que serveixen per fer el recompte de vots”.

La urgència del referèndum

Les accions del Gobierno contra la Generalitat fa que la votació de l'1 d'octubre sigui "més urgent que mai". En aquest sentit, Turull ha fet una crida a la tranquil·litat, “tothom tranquil perquè l’1-O hi haurà referèndum, estarà organitzat i convocat per la Generalitat de Catalunya” , i afegir que “nosaltres tenim molt clar l’encàrrec que tenim, els terminis que tenim i per tant nosaltres estem treballant, estem fent la feina i ja està”.

