L'Operació Diàleg de Pedro Sánchez consisteix en no reunir-se ni amb Puigdemont ni Junqueras fins després de l'1-O

Última actualització Diumenge, 23 de juliol de 2017 17:00 h

El líder socialista creu que parlar amb els independentistes li anirà en contra

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El canvi del PSOE en realitat era només una rentada de cara, ja que malgrat el tarannà obert que ha exhibit Pedro Sánchez durant la campanya per recuperar la secretaria general del partit i per aproximar posicions amb moviments d'esquerres, la realitat és que el socialista no vol saber res de Puigdemont per por a donar una imatge de suport als anhels dels catalans.

Sánchez ha fet saber al seu entorn que no pensa reunir-se amb Puigdemont ni amb cap membre del govern de la Generalitat fins després de l'1 d'octubre, d'aquesta manera adopta una postura prudent, jugant amb un missatge marcadament contrari al referèndum però sense sentenciar una postura tan radicalment oposada com la de Mariano Rajoy i el Partit Popular. Una estratègia per marcar un missatge més progressista que el dels populars i diferent del de Podemos, qui fins i tot ha titllat de "caixetes" les urnes que s'utilitzaran per a l'1-O.

Un cop passat el referèndum, el PSOE apostarà per fer veure que no ha passat res i plantejar una via legal i pactada per resoldre la situació política catalana. Una proposta que arribarà tard si hi ha una victòria del 'Sí' en el referèndum, que al ser de caràcter vinculant, encetarà el procés constituent de la República catalana.