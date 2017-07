El Gobierno prepara tota la maquinària contra Catalunya per la segona quinzena d'agost

Última actualització Dissabte, 22 de juliol de 2017 19:10 h

El curs polític s'avançarà per seguir amb atenció com avança el procés

La 'temporada' política començarà abans del que sempre ho acostuma a fer, amb el referèndum llest per a l'1 d'octubre, el Gobierno ha preparat un pla d'alerta per vigilar els moviments que anirà fent el govern de Puigdemont per posar les urnes un mes i mig després.

Segons informen mitjans unionistes com El Confidencial, l'executiu de Rajoy seguirà molt atentament com el Parlament de Catalunya enceta el nou curs polític, que serà prop del 15 d'agost, per intervenir si s'escau quan el Govern català té previst iniciar els tràmits per aprovar la Llei del Referèndum. En aquest sentit, segons relata un alt funcionari de l'Estat, el Gobierno ha citat els treballadors públics perquè es preparin per a una segona quinzena d'agost intensa, que anirà en augment un cop arribi setembre.

El Gobierno sap que el Parlament català pot aprovar la llei mitjançant la lectura única, un tràmit que ha utilitzat en algun moment el Congreso i altres cambres autonòmiques i que acceleraria l'adquisició de les garanties jurídiques per a la votació.

