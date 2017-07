Iceta compara el referèndum amb menjar pollastre o conill

Última actualització Dissabte, 22 de juliol de 2017 18:10 h

Anuncia que no pensa participar en la votació de l'1 d'octubre

El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, cada vegada augmenta més les comparacions iròniques amb el referèndum per reforçar el caràcter ridícul que li volen donar els socialistes a la votació de l'1 d'octubre.

L'última comparació del líder del PSC amb el referèndum és amb menjar pollastre o conill per justificar que no anirà a votar ni donarà suport a l'1-O: "és com si vostè va a un restaurant i li pregunten si vol pit o cuixa. Però escolti, jo vull conill. Una pregunta que no em pregunta el que a mi no m'interessa per què hi haig de participar?". L'explicació feta al diari Nació Digital, si més no peculiar, servia per argumentar que en un referèndum acordat Iceta sí que aniria a votar, i votaria 'No', però en aquesta convocatòria per a l'octubre el socialista argumenta que no hi anirà perquè és "sense acordar, no legal, sense garanties que no és efectiu i no serà vinculant no hi participo".