Forn garanteix que els Mossos facilitaran la participació del referèndum

23 de juliol de 2017, 14.01 h

Evidentment...i si no fora de Catalunya, qui paga mana.Tot per la llibertat.Com més lluny estiguin les rates franquistes millor.I si no hi ha referèndum volem la Declaració de Independència i si pot ser avui millor que demà.Ni un segon més al costat del país més feixista del món.Vergonya em faria de ser español.Rates franquistes que us bombin per no dir una tra cosa...que us follin,no he pogut aguantar-me.Colla de feixistes amargat,reprimit,masclistes,primituis...foteu fàstic.Miserab... Llegir més