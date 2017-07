Última actualització Diumenge, 23 de juliol de 2017 15:00 h

Sergi Miquel (JNC) creu que l'alcaldessa és "hipòcrita" en quedar-se "asseguda a la cadira" després d'haver-se posat al capdavant de moviments rupturistes

ACN Barcelona .- El secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Sergi Miquel, ha valorat els canvis al Govern materialitzats la setmana passada, en una entrevista a l'ACN des de la seu de l'entitat juvenil. El també diputat del Partit Demòcrata (PDeCAT) al Congrés ha opinat que "a vegades amb els de casa som més exigents que amb la resta", sobre el fet que els quatre consellers sortints de l'executiu -Jordi Baiget, Neus Munté, Jordi Jané i Meritxell Ruiz- siguin del PDeCAT. D'altra banda, Miquel ha sentenciat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és "hipòcrita" en no defensar el caràcter vinculant del referèndum, després d'haver-se posat "al davant de determinats moviments" on defensava sortir i trencar la llei "costés el que costés".

Sobre els canvis a diverses conselleries del Govern, Miquel ha dit que "potser la crisi de confiança amb els de casa hi era d'una manera, i amb els d'Esquerra no hi era". En aquest sentit, el líder de les joventuts vinculades al PDeCAT ha afegit que ell preferia un executiu amb una "confiança en bloc" per arribar "fins al final". Però, alhora, ha defensat els canvis, encara que tots fossin del Partit Demòcrata, ja que així ho ha considerat necessari el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Intento no llegir-ho com un atac al PDeCAT, entre d'altres coses perquè el president és del partit, i per tant seria molt estrany. No és una falta de compromís sinó de confiança", ha asseverat.

No s'allargarà el 'processisme'

Pel que fa a la logística del referèndum, Miquel ha donat plena confiança a l'executiu per comprar les urnes "quan ho cregui oportú", i ha apuntat que ell no té "pressa". Així, si per exemple el Govern les compra a finals de setembre, pel líder de la JNC ja estarà bé si aquesta és la millor data segons la Generalitat. D'altra banda, i preguntat sobre si la Llei de Transitorietat es podria aprovar abans de l'1-O, Miquel ha assegurat que "com menys condicionants i menys pressió tingui el referèndum, millor". Pel diputat al Congrés, "té lògica" que aquesta normativa s'activi en cas d'una victòria del 'sí', i que aprovar-la sense aquest aval "és estrany".

El secretari general de la JNC ha insistit que, si l'1-O guanya el 'sí' en 48 hores "s'activarà un seguit de coses" que faran que "no hi hagi marge per dilatar el 'processisme' ni per allargar res". Aquesta és, per Miquel, la gran diferència entre el referèndum de l'octubre i el procés participatiu del 9-N de 2014. A més, pel diputat del PDeCAT, si guanya el 'no' també "passaran coses", però no favorables per ningú. "Cada vegada que, en la història recent d'Espanya, el poble ha fet un pols i no l'ha guanyat, hi ha hagut un retrocés", ha apuntat Miquel, que ha citat com a exemples la Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic (LOAPA), aprovada el 1982, i l'Estatut.

Les bases dels comuns "passaran per sobre" de la direcció

En un altre àmbit, el líder de la JNC ha criticat que Colau es quedi "a la cadira sense mullar-se ni prendre partit" sobre el referèndum, i ha constatat que és "absolutament complicat" que en menys de 50 anys hi hagi el canvi a l'Estat que els comuns reclamen. "Si miro la foto del Congrés t'adones que no hi ha marge per fer absolutament res del que preveuen", ha reiterat Miquel, que s'ha mostrat convençut que les bases de Catalunya en Comú i de Podem sí que aniran a votar i veuen que l'1-O serà vinculant.

Pel diputat del PDeCAT, els votants "no són tan calculadors com la direcció, que vol guanyar eleccions", i per això ha pronosticat que encara que Colau i Xavier Domènech no defensin "de manera desacomplexada" l'1-O com a una votació vinculant, "les bases els passaran per sobre".

La reacció de l'Estat

D'altra banda, Miquel també ha parlat de la possibilitat que l'Estat es plantegi forçar unes eleccions anticipades a Catalunya, tal i com va deixar entreveure el delegat espanyol, Enric Millo. Si això passa, "el Parlament haurà de prendre una reacció contundent i marcar un posicionament clar, perquè no es pot permetre que el govern espanyol trepitgi un procés natural i democràtic". Pel cap de files de la JNC, aquesta mesura activaria uns processos que requeririen una mobilització dels ajuntaments, tot i que per Miquel els consistoris "estan més perquè Catalunya decideixi el seu futur l'1-O, i no per unes eleccions anticipades i forçades pel govern espanyol".

A més, el secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya ha afegit que, a ulls d'Europa, aquesta mesura donaria una mala imatge de l'Estat i li faria "un flac favor". "No crec que hi hagi una majoria d'espanyols per embolicar Espanya i Catalunya en una situació com aquesta", ha conclòs.

Sobre altre possibles decisions del govern espanyol, Miquel ha opinat que tant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola com la Llei de Seguretat Pública "són un error". "Sovint hem menystingut l'Estat, i són destralers però no 'tontos', i saben que cap de les dues opcions no els beneficia". En aquesta línia, el diputat aposta perquè des de Madrid s'intenti desactivar el referèndum per la via judicial. "És la que intentaran explotar, però els terminis no els funcionen, i forçar terminis no és una cosa fàcil de fer ni d'explicar", ha continuat.

L'actitud del PSOE amb l'Operació Catalunya

Finalment, i com a membre de la comissió del Congrés sobre l'Operació Catalunya, Miquel ha lamentat que el PSOE no hagi tingut interès "en posar tota la llum que hauria d'haver posat sobre el tema". "Espanta que aquesta reacció del PSOE tingui a veure amb un encobriment de coses anteriors, o perquè els comissaris puguin explicar alguna cosa que no es pugui explicar dels últims mandats del president José Luis Rodríguez Zapatero", ha conclòs.