Nou exercici de manipulació d'El Periódico amb una testimoni a favor de l'1-O

Última actualització Diumenge, 23 de juliol de 2017 16:00 h

El diari li canvia el sentit de les declaracions per adaptar-lo al missatge unionista

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'Operació El Periódico segueix el seu rumb, visibilitzar una majoria en contra del referèndum i l'independentisme que no hi és amb articles de figures destacades del periodisme espanyol i català.

Portada del diumenge 23 d'agost d'El Periódico Comparteix Tweet

URL curta



Avui, però, l'estratègia ha anat molt més enllà quan ha decidit posar en portada les declaracions d'una psicòloga que en les pàgines interiors no hi són. Si la primera pàgina es pot llegir com la Maria Jesús Fernández demana a l'Estat que "sigui valent i posi les urnes legals". En el reportatge interior, on surt tota la reflexió de la psicòloga, es pot llegir un text que defensa clarament el referèndum de l'1 d'octubre. En la seva intervenció, titulada "ja posem les urnes els catalans", la Maria Jesús es pregunta per què aquest referèndum és il·legal, "se m'ocorren diverses respostes: que l'Estat espanyol digui contínuament que ho és, intentant que a força de repetir una mentida es converteixi en realitat; o que ho digui només perquè vol, de cap manera, que se celebri".