Turull recomana a Rajoy que s'imprimeixi una foto del Govern de Puigdemont

Etziba que si busca els responsables de l'1-O agafi la imatge

ACN Parets del Vallès .- El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha lamentat que l'estat espanyol es dirigeixi als interventors i responsables econòmics de la Generalitat amb les noves mesures de control per evitar l'1-O. "Si busquen els responsables de qualsevol decisió sobre el referèndum de l'1 d'octubre que agafin una foto del Govern", ha etzibat Turull just abans d'assistir al lliurament de trofeus del torneig de 24 hores de futbol sala de Parets del Vallès. "Aquí els responsables som nosaltres, els membres del Govern de manera conjunta i solidària. Els consellers, les conselleres, el vicepresident i el president", ha enumerat el també portaveu del Govern.

"Si volen noms i cares que agafin una foto del Govern de Catalunya", ha insistit Turull. Sobre els informes financers setmanals, el conseller de la Presidència s'ha mostrat indiferent: "Tota la documentació la tenen perquè desgraciadament la Generalitat fa mesos que està intervinguda financerament", ha criticat Turull.



"No s'han mirat els papers?", s'ha preguntat amb ironia en veu alta el conseller de la Presidència. "Si es pensen que amb aquesta feina que ens demanen això aturarà alguna cosa. Insisteixo, van molt, molt equivocats", ha sentenciat Turull, que ha reafirmat el compromís del Govern per votar l’1-O. "Els ciutadans de Catalunya s'han guanyat dues coses: poder decidir el futur polític de Catalunya votant, no hi ha marxa enrere; i també, s’han guanyat el dret a votar independència sí o independència no”, ha volgut deixar clar el portaveu del Govern. "Si el govern espanyol vol fer allò de 'l'oferton del verano', que el faci. I, a partir d'aquí, els ciutadans si volen se'ls creuran o no", ha manifestat Turull. "Jo, per descomptat, que no me'ls creuré. Ells poden fer les propostes que vulguin", ha conclòs el portaveu del Govern.

