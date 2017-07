Els anticapitalistes de Podemos a punt de fer saltar la direcció pel discurs antireferèndum

Última actualització Diumenge, 23 de juliol de 2017 19:00 h

Argumenten que s'estan vulnerant els pactes de Vistalegre II

Quan Pablo Iglesias va ser reescollit de nou com a secretari d'Organització de Podemos en l'assemblea de Vistalegre II ho va fer contraposant la postura més conservadora de la candidatura opositora, la d'Iñigo Errejón, amb la seva que apostava per un discurs més radical i bel·ligerant.



Després de la purga contra Errejón i el fracàs de la moció de censura, Podemos ha anat a remolc del PSOE de Pedro Sánchez, que després de recuperar la secretaria general ha anat guanyant espai electoral en detriment d'Iglesias.

L'anunci del referèndum i el marcat to centrista de la direcció de la força lila, que fins i tot ha tancat un acord amb els socialistes a la Junta de Castilla-La Mancha d'Emiliano García-Page, qui li ha ofert a Podemos entrar en l'executiu per ocupar el càrrec de vicepresident i la coordinació del Pla de Garanties Ciutadanes. Aquest acord, juntament amb el discurs contrari al referèndum ha provocat que el corrent anticapitalista del partit, aliat del sector d'Iglesias, hagi trencat relacions amb la direcció. L'eurodiputat Miguel Urbán i la coordinadora a Andalusia, Teresa Rodríguez, denuncien que en l'acord de Vistalegre II constava més rupturisme i transversalitat, característiques que ara mateix no es donen amb el pacte a Castella i amb la direcció posicionant-se en contra de l'1 d'octubre.

En aquest sentit, denuncien que hi ha una falta de coherència a l'hora de defensar el dret a decidir i el reconeixement de les diferents nacions de l'Estat. És per això que es mostren molestos en la insistència d'un referèndum pactat, ja que és prou sabut que amb el govern del Partit Popular és "impossible".

