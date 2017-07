VagaMetro 12 dies de vaga, cal pagar per un servei que no et donen?

Última actualització Diumenge, 23 de juliol de 2017 20:55 h

Demà dilluns Barcelona tindrà el seu dotzè dilluns de vaga del servei de metro, l’empresa TMB demana paciència... Sembla que quedi instaurat que els dilluns a Barcelona el metro fa festa

ACN Barcelona .- El servei del Metro de Barcelona tornarà a patir una vaga aquest dilluns 24 de juliol en tres franges horàries: de les 7.00h a les 9.00h, de les 16.00h a les 18.00h i de les 20.30 a les 22.30h. El departament de Treball ha decretat uns serveis mínims del 40% a les hores punta (de 7.00h a 9.00h i de 16.00h a 18.00h) i del 20% a les hores vall (de 20.30h a 22.30h), els mateixos que en les convocatòries precedents. La mobilització es produeix després que aquest dijous l'alcaldessa Ada Colau decidís incorporar a les negociacions del conveni del Metro de Barcelona al gerent municipal, Jordi Martí, i al coordinador general de Serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Eduard Saurina, a més de mantenir a la regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal.

Després de reconèixer que s'ha arribat a un ''límit legal i pressupostari'' en la negociació, Colau s'ha mostra confiada en què amb la incorporació dels dos nous negociadors, Jordi Martí i Eduard Saurina, a més de Mercedes Vidal, es podrà arribar a una solució que passi per ''moure peces dins d'aquests límits'', va reblar.De moment, es manté la decisió de la direcció de TMB de la setmana passada de retirar l'avançament de 32 euros al mes a tots els treballadors del Metro a compte del conveni que s'està negociant actualment, després que TMB no vegi suficient predisposició dels sindicats a arribar a un acord. Igualment, la direcció va suggerir la possibilitat d'un laude obligatori per part de la mediació del Govern, una possibilitat que ha estat rebutjada de totes pel comitè d'empresa.Després de prop de dos anys de negociacions del conveni col·lectiu, les posicions de les dues parts s'han acostat, però no s'ha arribat a un acord definitiu. Davant d'aquesta situació, la mediació de Treball va proposar que les dues parts se sotmetessin a un arbitratge voluntari, una possibilitat que va ser rebutjada per la part laboral.La direcció ha demanat al comitè d'empresa que permeti als treballadors del Metro poder votar en una assemblea les propostes de conveni col·lectiu que ha fet tant l'empresa com la mediació, però els sindicats han considerat fins ara que calia seguir negociant i mantenint les convocatòries de vaga per cada dilluns laborable.Fonts de l'operadora han assenyalat que la proposta de conveni inclou avenços en els àmbits més conflictius com són les contractacions, la jornada laboral o els salaris, que estarien "al límit de la llei de pressupostos". La direcció vol que el treballadors coneguin directament aquesta proposta i que, en cas d'acceptar-la, es puguin desconvocar les vagues previstes per tots els dilluns laborables, l'11 de setembre i el dia de la Mercè.Com cada dilluns de vaga, TMB ha emès un comunicat per demanar "paciència" als usuaris de cara a les aturades parcials previstes i que intentin buscar alternatives de transport per evitar cues i aglomeracions per la reducció de freqüències de pas.