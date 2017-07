Un 64% de la població aniria a votar a l'1-O, segons una enquesta de l''Ara'

Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 10:35 h

Un 41,9% votaria que 'sí' i un 37,8% es decantaria pel 'no'

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Una enquesta del diari 'Ara' revela que el 64% de la població aniria a votar al referèndum del pròxim 1 d'octubre. D'entre els ciutadans que volen prendre part en el referèndum un 41,9% votaria a favor del 'sí', mentre que un 37,8% ho farien en contra. La mostra es va celebrar entre els dies 17 i 20 de juliol entre una selecció aleatòria de 1.000 individus a tot Catalunya.

La participació en el referèndum del pròxim 1 d'octubre se situaria en un 63,9%, segons una enquesta de l'Institut Opinòmetre per al diari Ara. D'aquests, un 54,9% afirma que "segur" que participarà en la consulta, mentre que un 9% diuen possiblement ho faran. D'entre els ciutadans que volen prendre part en el referèndum un 41,9% votaria a favor del sí, davant d'un 37,8% que ho farien en contra i un 13,4% no sap o no contesta.



De l'enquesta, també es desprèn que un 67% dels ciutadans està a favor de la celebració d'un referèndum i un 26,3% s'hi manifesta en contra, i en cas de prohibició, un 23,7% aplaudiria aquesta mesura, un 21,4% afirma no estar-hi d'acord però tampoc protestaria i un 46% no hi estaria d'acord i protestaria.



La voluntat de participar en la jornada de l'1-O és molt majoritària entre els simpatitzants de les forces sobiranistes, però també té percentatges significatius entre els votants de les forces contràries al referèndum. Així, entre els votants de Ciutadans, un 20% es mostren disposats a votar, junt amb el 31% dels simpatitzants del PP i un 44% del PSC, que sumats sumarien 700.000 sufragis davant els 100.000 que va registrar el 9N.



Selecció aleatòria de 1.000 persones

La mostra es va celebrar entre els dies 17 i 20 de juliol entre una selecció aleatòria de 1.000 individus a tot Catalunya, de les quals 300 a Barcelona. Les dates van coincidir amb el procediment iniciat pel Tribunal de Comptes per embargar els condemnats del 9N i l'entrada de la Guàrdia Civil al Parlament per buscar documentació relacionada amb el 3%; i després de la remodelació del Govern amb el relleu de quatre consellers (Jordi Baiget, Neus Munté, Meritxell Ruiz i Jordi Jané).



El CEO, un 62,4% a favor del 'sí'

D'altra banda, divendres passat, la segona onada del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) xifrava la participació en el referèndum de l'1 d'octubre i sense acord amb l'Estat en un 67,5%, amb un 62,4% dels catalans a favor del sí i el 37,6% a favor del no. Tot i així, davant la pregunta general sobre si els enquestats eren partidaris de la independència de Catalunya, guanyava el 'no' amb el 49,4% respecte al 41,1% que deia que 'sí'.

Notícies relacionades