I ja són dotze les jornades de vaga al Metro de Barcelona

Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 11:35 h

Dotzena jornada de vaga del Metro de Barcelona. Això sí, seguirà abordant el conveni col·lectiu amb mediació de la Generalitat amb canvis en l'equip directiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), al qual se li suma el gerent de l'Ajuntament, Jordi Martí, i el coordinador de Serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Eduard Saurina.



L'alcaldessa de Barcelona ja va anunciar aquest canvi dins l'equip negociador amb la voluntat de reforçar l'equip negociador i desencallar així l'acord del conveni col·lectiu, encallat des de fa prop de dos anys. Després de reconèixer que s'ha arribat a un ''límit legal i pressupostari'' en la negociació, Colau s'ha mostra confiada que amb la incorporació dels dos nous negociadors, Jordi Martí i Eduard Saurina, a més de Mercedes Vidal, es podrà arribar a una solució que passi per ''moure peces dins d'aquests límits'', va reblar.



Jubilació i model de torns



Les aturades seran, com cada dilluns, de 7.00 a 9.00 del matí amb serveis mínims del 40%; de 16.00 a 18.00 hores, també del 40% i de 20.30 a 22.30 hores amb serveis del 20%.



Com cada dilluns de vaga, TMB ha emès un comunicat per demanar "paciència" als usuaris de cara a les aturades parcials previstes i que intentin buscar alternatives de transport per evitar cues i aglomeracions per la reducció de freqüències de pas.