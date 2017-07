Forn assegura que votar està dins de la legalitat catalana

Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 12:35 h

El conseller d'Interior afirma que la policia catalana "hi és per servir el poble de Catalunya" tot i que veu "probable" que l'Estat intenti posar-la "contra les cordes"

El conseller d'Interior, Joaquim Forn es considera independentista de sempre i assegura que els Mossos respectaran "la legalitat catalana, i entre aquesta legalitat hi ha la de poder votar l'1-O".

El nou conseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, afirma que els Mossos d'Esquadra no impediran la celebració del referèndum de l'1-O. "Nosaltres respectarem la legalitat catalana, que és la que emana del Parlament de Catalunya i entre aquesta legalitat hi ha la de poder votar l'1-O", ha assenyalat Forn en una entrevista que publica aquest diumenge El Punt Avui referint-se a un possible 'xoc de legalitats" entre la catalana i l'espanyola.



Joaquim Forn veu probable que, com va passar amb la detenció del regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic, Joan Coma, s'enviï als Mossos en qualitat de policia judicial per actuar si es posen les urnes. "Això podria ser un conflicte, sí", admet. "Però nosaltres hem de tenir la capacitat i la intel·ligència suficients per no caure en aquest parany. Hem de tenir capacitat per fer bé les coses i assolir l'objectiu que tenim, que és celebrar el referèndum", apunta.



Forn es remet a la llei del 1994 de creació de la policia catalana: "Diu textualment que es tracta d'una policia 'arrelada a la cultura i al poble del qual neix, al qual pertany i al qual serveix'. Textual. La policia catalana hi és per servir el poble de Catalunya", indica el conseller." I nosaltres aplicarem la legalitat. I entre aquesta legalitat hi ha la de poder votar el dia 1 d'octubre", afegeix en l'entrevista a El Punt Avui, la primera que concedeix a un diari com a conseller.

Independentista de sempre

Preguntat sobre si és independentista, Forn és taxatiu: "Sí, de sempre; sempre he pensat que no havíem de posar límit a les aspiracions de llibertat d'un país", afirma. "I que la màxima llibertat d'un país és la independència; la independència és l'estat natural d'una nació", manifesta.

Sobre les acusacions d'una "politització" de la policia catalana, Joaquim Forn troba "sorprenent" que hagin sortit d'on han sortit. "Hi ha mitjans de comunicació que s'han escandalitzat pel meu nomenament, i són els mateixos que després no s'han pas escandalitzat quan hi ha hagut una politització real d'alguna policia, i no parlo pas precisament de la catalana", indica.

Pel que fa a les crítiques al nomenament de Pere Solé com a nou director dels Mossos en substitució d'Albert Batlle, que va dimitir del càrrec amb el canvi de conseller, Forn diu que "no té cap sentit" que ara se'l critiqui quan mentre estava al capdavant de Servei Penitenciaris "lloessin el seu caràcter i la seva capacitat de diàleg i d'arribar acords". "Té una gran voluntat de servei al país. Cal jutjar-lo per això, no pas per altres coses", ha sentenciat.

El futur de Barcelona

Joaquim Forn, una de les persones importants durant el mandat de CiU a l'Ajuntament de Barcelona i que sonava per ser cap de llista a les pròximes eleccions municipals, ha assenyalat sobre possible candidats que l'exconsellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, seria "una bona candidata". "I també Santi Vila", afegeix Forn sense deixar de fer esment de l'exvicepersidenta Joana Ortega o de l'exconseller de Cultura i delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell. "És molt important que persones d'aquest nivell vulguin fer aquesta aposta; vol dir que no defugim un enfrontament amb l'alcaldessa Ada Colau", opina el conseller.

De Colau i el seu posicionament sobre l'1-O, Joaquim Forn assegura que "estem decebuts". "Creiem que l'Ajuntament de Barcelona, com a capital de Catalunya, hauria d'haver apostat d'una manera molt més clara", explica. "L'alcaldessa ha aparegut sempre en les Diades, però sense convenciment. Em sembla que mai ha compartit allò que s'expressava en aquell sentiment majoritari al carrer", lamenta.

Jornades de vaga al Metro

En qüestions com la vaga de metro, que des del 24 d'abril ha afectat de manera ininterrompuda cada dilluns la circulació de combois del suburbà, Forn, que havia arribat a ser president de TMB, considera que no és "gens normal" aquesta situació. "Nosaltres vàrem tenir vagues al metro? Sí. Però mai d'aquesta magnitud i durada. Mai havia passat", indica. "Reconec que hi ha dificultats de negociació amb els sindicats, però és obvi que hi ha una incapacitat del govern municipal de saber trobar solucions, de saber negociar i de crear un clima positiu per a la negociació. Han estat incapaços", ha declarat. "Venint d'on venien, es pensaven que els sindicats actuarien al seu dictat i s'han trobat una realitat molt diferent", conclou.

