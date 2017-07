Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 13:35 h

El secretari d'Hisenda de l'Executiu català creu que el Gobierno s'hauria d'enfrontar al referèndum de govern a govern i no fer "servir mecanismes de por que no són adequats"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Lluís Salvador recalca que el Govern farà les coses "amb intel·ligència i de manera adequada". Subratlla que la compra d'urnes és només una anècdota que s'ha convertit en icona, però que no és ni de bon tros un element complex.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, conversa amb Lluís Salvador, secretari d'Hisenda, en el marc de la reunió pel desplegament de l'ATC © Mar Martí Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, FLA, funcionaris, Generalitat, independència, referèndum, urnes

El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, assegura que el control del Gobierno condicionant el pagament del FLA perquè no destini fons al referèndum vol "generar por sobre els funcionaris" i generalitzar la pressió sobre aquests treballadors.



En una entrevista a Catalunya Ràdio, Salvadó creu que l'Executiu de Rajoy hauria d'enfrontar-se a la convocatòria del referèndum de govern a govern i no fer "servir mecanismes de por que no són adequats". El secretari d'Hisenda ha titllat de "radicalitat" la decisió del govern espanyol de condicionar els pagaments del FLA a la inexistència de despeses pel referèndum.



Més pressions



Així, només busca "generalitzar la pressió sobre els funcionaris de la Generalitat" perquè el que certificava la Intervenció General del Govern, ara ho hauran de fer tots els interventors dels departaments.



També ha volgut recordar que aquesta mesura demostra que el Govern "està intervingut des de fa molts anys".



I la compra d'urnes?



Salvador ha recalcat que el Govern farà les coses "amb intel·ligència i de manera adequada". Ha subratllat que la compra d'urnes és només una anècdota que s'ha convertit en icona, però que no és ni de bon tros un element complex.



Noves formes de finançament



Catalunya està estudiant noves formes de finançament post FLA, ha assegurat, ja que es tracta d'un mecanisme per una situació puntual de crisi: "Estem millorant de forma substancial i accelerada perquè un dia puguem tornar els mercats internacionals financers". El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Finances segueix amb la tasca d'establir contactes per poder deixar el FLA i tornar a finançar-se als mercats: "està molt més preparat que fa sis mesos", tot i que encara queda "molta feina per fer", ha puntualitzat.