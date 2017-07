Iceta amenaça als seus propis alcaldes si participen a l'1-O

Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 14:35 h

El primer secretari del PSC alerta que els alcaldes socialistes podrien ser inhabilitats si participen en el referèndum

El líder del PSC a Catalunya, Miquel Iceta, s'ha mostrat ferm i assegura que "no donarà suport a res que se situï fora de la llei".

Pla general del candidat del PSC a les eleccions a la Generalitat, Miquel Iceta, durant la seva intervenció al Palau de Congressos la setmana passada © Estefania Escolà Comparteix Tweet

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha alertat als alcaldes socialistes de Catalunya que podrien ser inhabilitats si participen en l'organització del referèndum de l'1-O: "I jo ho lamentaria perquè hauria perdut a un càrrec electe".



Així ho assegurava en una entrevista publicada aquest dilluns a El País, on ha fet una crida assegurant que "no donarà suport a res que se situï fora de la llei", tot i que diu que no sap com respondria la formació en aquest supòsit. Malgrat tot, s'ha mostrat convençut que cap càrrec socialista actuarà l'1-O.



Què passa amb Barcelona?



Preguntat per l'estabilitat del pacte entre el PSC i Bcomú per governar l'Ajuntament de Barcelona, ha considerat "prudent" la decisió de l'alcaldessa, de no explicar el paper del consistori i els funcionaris en el referèndum fins a saber-ne més detalls.

