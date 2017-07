Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 15:35 h

"El nostre compromís amb el poble i amb el Parlament és clar: hem de resoldre les nostres reivindicacions a les urnes", sentencia

El president de l'Executiu català, Carles Puigdemont, explica que si guanya el 'sí' a la independència, 48 hores després explicaran que Catalunya "es transforma en un Estat independent" i obriran un període de transició que culminarà amb unes eleccions constituents, redacció d'una Constitució i ratificació d'aquesta a través d'un referèndum.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb una urna al costat, en un acte del PDeCAT

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que "si el Tribunal Constitucional m'inhabilita, com pot fer, no acceptaré aquesta decisió. Només el Parlament em pot suspendre". Així ho ha assegurat en una entrevista al diari francès Le Figaró

"Una immensa majoria del poble català vol votar" i ha afegit "Suspenent-me o expulsant-me del meu despatx, Madrid no anul·larà aquesta voluntat. No existeix un poder suficientment fort per tancar el gran col·legi electoral que serà Catalunya el pròxim 1 d'octubre".



"No renunciarem"



El president de l'Executiu català ha estat contundent: "no renunciarem al referèndum encara que el TC ho prohibeixi". "El nostre compromís amb el poble i amb el Parlament és clar: hem de resoldre les nostres reivindicacions a les urnes", ha sentenciat.



Què passarà si guanya el 'sí'?



Puigdemont ha explicat que si guanya el 'sí' a la independència, 48 hores després explicaran que Catalunya "es transforma en un Estat independent" i obriran un període de transició que culminarà amb unes eleccions constituents, redacció d'una Constitució i ratificació d'aquesta a través d'un referèndum.