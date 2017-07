Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 17:35 h

El portaveu del partit assegura que estan "amenaçant amb què no arribin als catalans els mateixos diners dels catalans"

"L'amenaça amb el FLA és una violació els drets bàsics dels catalans, volen privar els catalans dels diners per a farmàcies o per a pagar els funcionaris, entre altres exemples", detalla el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià.

El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sergi Sabrià, ha qualificat durament aquest dilluns els nou controls comptables que l'Estat ha imposat a la Generalitat condicionant-los al pagament dels diners del FLA.



Per a Sabrià, estan "amenaçant amb què no arribin als catalans els mateixos diners dels catalans". "Estan generant problemes on no hi eren. L'amenaça amb el FLA és una violació els drets bàsics dels catalans, volen privar els catalans dels diners per a farmàcies o per a pagar els funcionaris, entre altres exemples", ha dit, tot avidant que aquestes mesures, si s'arribessin a aplicar i no enviessin els fons del FLA "perjudicarien a tots els catalans, també als no independentistes". "És trist i probablement indigne, la manera com ho fa tot això l'Estat", ha sentenciat.



No és un imprevist



Malgrat tot, el republicà assegura que els independentistes "coneixen bé l'Estat i no poden dir que sigui un imprevist". "Ens preocupa més protegir els funcionaris de les amenaces i garantir que no es violen els drets dels catalans, que no pas el tema de poder fer el referèndum, que està ben encaminat i no hi renunciarem", ha afegit per restar importància a la transcendència que, sota el seu criteri, té el nou control del FLA impulsat per l'Estat.

Preguntat per si creu que el Govern ha d'acatar la instrucció de l'Estat i passar els informes setmanals, Sabrià no s'ha volgut pronunciar, ho ha deixat en mans del Govern i ha assegurat que "tot anirà bé –per organitzar l'1-O- tant si s'acaben fent els informes com si el Govern decideix respondre d'una altra manera". Amb tot, el republicà creu que els esforços s'han de centrar en "evitar que es posi pressió sobre els funcionaris, que és el que està intentant l'Estat".

Les paperetes per a les eleccions

D'altra banda, Sabrià ha volgut donar aire de normalitat al fet que el Govern hagi homologat empreses perquè fabriquin paperetes i sobres per a les eleccions al Parlament. "Hi haurà eleccions al Parlament en els pròxims 12 mesos, i està bé que tinguem empreses homologades amb sobres i paperetes", ha dit, tot assegurant que "l'homologació és per a paperetes per a unes eleccions al Parlament" i, per tant i "fins on se sap, si el concurs diu això, segur que faran les paperetes per a les eleccions al Parlament", descartant així que es pugui utilitzar aquesta homologació per a encarregar les paperetes i sobres per a l'1-O.

Llei de transitorietat

En una altra qüestió, preguntat per quin dia tenen previst els partits independentistes presentar la llei de transitorietat, Sabrià no va volgut concretar i ha mantingut que "es va dir que a finals de juliol, i així serà, en els pròxims dies".

Per últim, en referència a les informacions publicades pel digital El Español que vinculen a Gordó amb empreses que podrien haver participat de contractes fraudulents amb la Generalitat d'Artur Mas, el portaveu d'ERC s'ha limitat a dir que els republicans el que volen és "que s'investigui tot". "Estem convençuts que el procés també ha d'ajudar a fer net. Ens està ajudant i tenim proves sobrades. No entenem la república catalana si no és una justa i neta", ha sentenciat.

