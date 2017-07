Quins catalans estan en contra del referèndum?

Última actualització Dilluns, 24 de juliol de 2017 19:35 h

Marsé, Mendoza, Serrat, Coixet i altres artistes es pronuncien sobre el procés

Serrat "no aniria a votar a unes eleccions que no apel·lessin a la majoria de la ciutadania i que no fossin realment vinculants" i Coixet creu que el referèndum no està ben fet.

El guanyador del darrer premi Cervantes, Eduardo Mendoza, creu que el referèndum proposat pel pròxim dia 1 d'octubre és un "procés descarrilat. Juan Marsé, també guanyador d'aquest premi en una altra edició opina que "és rigorosament incompatible amb un Estat de Dret".



Però no són ni de bon tros, els únics. El País ha recollit el testimoni de diversos catalans que es mostren contraris a la celebració del referèndum el pròxim 1 d'octubre. Entre ells, el cantant Joan Manuel Serrat ha explicat que ell "no aniria a votar a unes eleccions que no apel·lessin a la majoria de la ciutadania i que no fossin realment vinculants".



Marsé assegura que "no hi haurà referèndum" però que "el mal ja està fet. Estan registrats els bons catalans i els catalans dolents. Hi haurà noves eleccions, necessàries per a la futura estabilitat de la política catalana. Aquesta és la sortida del carrer sense sortida".



"Un espectacle increïblement divertit"



L'acadèmic Francisco Rico posa a Cervantes com a referència. "Estic feliç amb el procés. És un espectacle increïblement divertit. Per un costat sembla una comèdia de Cervantes: El engaño a los ojos. Davant uns, les urnes són per referèndum; davant els altres, qui sap. Des d'octubre la hisenda catalana podrà recaptar els impostos estatals; però a l'octubre ja no s'haurà de pagar a l'estat. I així tot, un gran disbarat".



L'editor Jordi Herralde constata que "el problema català, és a dir, el problema espanyol, s'ha aguditzat inesperadament en els últims anys. Els responsables del Gobierno i del Govern s'han llençat disbarats que han portat a la impossible situació actual". Per altra banda, l'escriptor Valentí Puig creu que "es viu de manera molt diferent a Barcelona i la Catalunya profunda" i afegeix que "a Barcelona el tema ja no predomina en les converses i han desaparegut moltes estelades".



"No crec que un referèndum sigui la pràctica més democràtica"



La cineasta Isabel Coixet creu que el referèndum no està ben fet. "Si estigués ben fet, amb el cens ben fet, que no només tingués dues alternatives...", comenta. "Jo no crec que un referèndum sigui la pràctica més democràtica del món, i aquest està muntat per aquells que volen el que volen".