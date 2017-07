TV3, IB3 i Àpunt, units per la creació d'un nou canal en català

Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 05:00 h

L'objectiu és altre d'aplicar formats de col·laboració al "màxim nivell" entre Catalunya, Balears i el País Valencià

"És imprescindible i rellevant que el nou espai es construeixi des del respecte més absolut a les realitats catalana, valenciana i balear i des de la igualtat de totes les parts perquè l'entesa sigui plena i consensuada entre els tres governs", reclama el conseller de la CCMA, Brauli Duart.

El conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i fins a l'abril del 2016 president de l'ens, Brauli Duart, ha reclamat signar acords de reciprocitat a tres bandes entre TV3, IB3 i Àpunt. En aquesta línia, reclama crear "noves formes de col·laboració entre les tres televisions" com la creació d'un canal compartit que emetria per internet continguts produïts per totes tres.



Quins programes tindrà?



Però aquesta idea no és nova. Des de l'abril del 2016, Duart ha insistit en la idea de crear un consorci format per IB3, la CVMC i la CCMA en la línia del que va proposar el 2015. L'objectiu no és altre que el d'aplicar formats de col·laboració al "màxim nivell", des de la producció de continguts de forma comuna fins a la xarxa de corresponsals internacionals, passant per la col·laboració tècnica i els serveis compartits.

Pel president de la CCMA així ho aconsellen els "nous temps" i les "noves realitats" d'un món audiovisual cada vegada "més globalitzat".



"Bon dia televisió"



A finals de maig, ja es va fer l'anunci d'aquest suposat nou canal al Col·legi de Periodistes de Catalunya tot i que només amb la presència de la CCMA i d'IB3, a l'espera que s'hi sumés també la televisió del País Valencià, encara en plena transformació.



El nom que es va proposar per aquest nou canal era el de "Bon dia televisió", segons el mateix Duart a partir d'una frase de l'escriptor català Josep Pla: "Recordo molt aquella frase que deia que el meu país, la meva pàtria, és allà on jo dic bon dia i em responen bon dia", recollia IB3 el dia de la presentació.

Brauli Duart va deixar temporalment la presidència d'aquest òrgan per motius de salut l'abril de l'any passat però es va mantenir com a conseller. Des de llavors, Núria Llorach exerceix les funcions de presidenta.