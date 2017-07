La conga del 'Que viva España' que va costar 73.000 euros

La representació oficial espanyola en els diferents actes al santuari era de 129 persones, i les seves despeses van anar a càrrec de l'erari públic. Per contra, la despesa de la peregrinació el 2014 va ser de 56.000 euros, amb la qual cosa, en només tres anys, ha augmentat en 17.000 euros.

La conga va sortir a la llum després d'una denúncia de l'Associació Unificada de la Guardies Civils per la despesa pública que va generar i ho contraposaven a la falta d'armilles antibales per als agents. Un total de 73.000 de les arques públiques

Captura de la conga dels 73.000 euros pagada per l'Estat

