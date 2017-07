Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 10:00 h

El prestigiós setmanari diu que el President de la Generalitat "ha demostrat que va de debò amb la independència" però fa front a "una llarga llista d'obstacles"

ACN Brussel·les .- El prestigiós setmanari europeu 'Politico' publica aquest dimarts un article on destaca la importància del "factor Puigdemont" en l'organització d'un referèndum d'independència a Catalunya. El rotatiu afirma que el president de la Generalitat "ha demostrat que va de debò amb la independència" però avisa que té "una llarga llista d'obstacles" per endavant, entre els quals descriu les dificultats per comprar urnes, la manca de cens o de suport internacional. 'Politico' recorda que "el compromís de Puigdemont amb la independència ve de lluny" i assegura que vol "complir el somni de la seva joventut".

La peça, que signa el corresponsal Diego Torres, afirma que els recents canvis al govern han mostrat la "determinació" del President "d'anar endavant amb els seus plans". "L'1-O hi haurà urnes, hi haurà paperetes, hi haurà cens i estic gairebé segur que ningú a Catalunya ignorarà que se celebra un referèndum i què es decideix en el referèndum", assegura Puigdemont a 'Politico'.El setmanari europeu explica que si el president de la Generalitat "té èxit" fins i tot "els seus rivals polítics reconeixen que serà per la seva pròpia voluntat política". 'Politico' cita Lluís Rabell, de CSQP, que descriu Puigdemont com el "factor humà i imprevisible" del referèndum. Segons Rabell, el president de la Generalitat està "en una missió política i podria estar disposat a assumir personalment les conseqüències que comporti aquesta missió".'Politico' també cita Laia Pèlach, regidora de la CUP a Girona, de qui assegura que "sempre havia estat convençuda del compromís amb la causa secessionista" de Puigdemont. "L'únic dubte del seu partit era si el líder català seria capaç d'enfrontar-se a la gent de dins del seu partit" que dubtava del referèndum, assegura l'article. La decisió de remodelar el govern "i l'actitud desafiadora del President cap a Madrid, li han guanyat el respecte fins i tot dels secessionistes d'ala dura", diu 'Politico' de Puigdemont.El setmanari europeu explica que Madrid "fa temps que tenia l'esperança" que les "divisions" entre les forces independentistes i "les reticències" dels alts càrrecs a fer front a sancions judicials frenessin el procés. "Però la remodelació del govern de Puigdemont s'ha interpretat com un punt de no retorn", assegura 'Politico'.El rotatiu cita José Luis Ayllón, secretari d'Estat del govern de Rajoy, que descriu el govern català com un "grup de fanàtics disposat a complir el seu objectiu". Ayllón avisa, però, que l'1-O "no hi haurà referèndum" perquè "el govern espanyol no ho permetrà" i perquè la Generalitat "no té la capacitat per organitzar-lo"."És tot una gran farsa", diu la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, a 'Politico'. La líder de C's assegura que el Govern "no té el suport dels sindicats, ni cobertura legal, ni recolzament internacional". "No tenen la majoria social que digui que hi haurà un referèndum", afirma.L'articulista de 'Politico' defensa que l'1-O "sembla cada vegada més probable que es converteixi en una cosa similar" al 9-N però remarca que "la participació, i el nombre d'opositors a la independència que votin, seran clau a l'hora de valorar les conseqüències polítiques" del referèndum.