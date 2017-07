Què són exactament les anomenades lleis de 'desconnexió'?

Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 11:30 h

Aquest dimarts JxSí i la CUP aprovaran la reforma del reglament que permetrà impulsar lleis per la via de lectura única

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Fins ara, el Parlament només podia tramitar lleis per lectura única sempre que tots els grups hi donessin consentiment. Ara, també es podrà fer a través d'un procediment de màxima urgència que fa més curts els terminis i restringeix la presentació d'esmenes.

El ple del Parlament d'aquest dimarts aprovarà amb els vots de JxSí i a CUP la reforma del reglament de la cambra que permetrà que els grups parlamentaris puguin impulsar lleis per la via de la lectura única, és a dir, a través d'un procediment de màxima urgència que fa més curts els terminis i restringeix la presentació d'esmenes.

L'oposició assegura que JxSí i la CUP busquen amb aquesta reforma aprovar per 'via exprés' les conegudes com a lleis de 'desconnexió', per tal de materialitzar la independència.

Què podia fer el Parlament fins ara?

El Parlament només podia tramitar per lectura única, per una banda, lleis del Govern i per altra les lleis que presentessin els mateixos partits, això sí, sempre aprovar-les per via urgent, tingués el consentiment de tots els grups de la cambra.

Amb aquest gir, JxSí i la CUP s'asseguren poder presentar lleis per aquest procediment només amb els seus vots. Defensen que aquest tipus de lectura ja es fa en altres cambres de l'Estat, com per exemple, al Congrés.

El PP ja ha advertit que portarà la reforma al Tribunal Constitucional si, finalment, s'acaba aprovant.