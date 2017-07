Treball treu les castanyes del foc a Colau #VagaMetro

Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 13:00 h

Dijous se celebrarà una assemblea general de treballadors per valorar la proposta treballada entre departament de treball i Comitè de Vaga

Segons informa el Departament de Treball en un breu comunicat, el document s'ha lliurat als treballadors i a TMB i és el resultat "d'una proposta inicial del Departament treballada intensament durant les dues últimes setmanes amb el comitè de vaga".

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat aquest dilluns una proposta de mediació per intentar desencallar la vaga de metro després de tres mesos de durada.

Segons informa Treball en un breu comunicat, el document s'ha lliurat als treballadors i a TMB i és el resultat "d'una proposta inicial del Departament treballada intensament durant les dues últimes setmanes amb el comitè de vaga". La proposta ha estat acceptada per TMB i també pel comitè de vaga, que la presentarà pròximament a les assemblees corresponents per tal que sigui valorada.

Treball, Afers Socials i Famílies valora l'esforç del comitè i de la direcció de TMB en les diverses reunions que –per separat- ha mantingut diàriament en els darrers quinze dies per intentar acostar posicions i posar fi a la vaga de metro, que aquest dilluns ha complert el seu 12è dia de durada.

Accepten la proposta de Treball

"En aquesta proposta hi ha modificacions importants pel comitè, un reconeixement de compromisos que històricament s'havien assumit", ha valorat el secretari general de Treball, Josep Ginesta, a Catalunya Informació.



"Hi ha hagut gestos que han fet que el comitè acabés veient llum i esperança per una sortida negociada i l'acord", ha pronosticat Ginesta.

Fi del conflicte?

CGT, CCOO i UGT ja han informat via Twitter de la proposta de Treball acceptada per ambdues parts i han emplaçat el pròxim dijous perquè les assemblees de treballadors decideixin. "L'Empresa accepta la proposta mediadora consensuada amb el Comitè de Vaga. Dijous els i les treballadores de #MetroBcn decidiran!", afirma la secció sindical de CCOO de Metro de Barcelona.

El mateix secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha piulat: "El conflicte ha d'arribar al seu fi amb participació de treballadors i treballadores a l'assemblea votant l'acord assolit amb molta lluita".

Assemblea dijous

"Dijous farem assemblea general de treballadors per valorar la proposta treballada entre departament de treball i Comitè de Vaga", ha comentat la secció sindical de CGT al metro de Barcelona.





Què diu Colau?



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat aquest dimarts que "s'ha fet molta feina" per acabar amb les vagues continuades al metro, una feina, ha dit, "que es comença a veure". En declaracions a TV3, però, l'alcaldessa ha cridat a la prudència i ha demanat esperar a conèixer quina decisió acaben prenent els treballadors en assemblea sobre l'última proposta de conveni, un cop el comitè ha acceptat traslladar-la a votació. "No ens hem d'anticipar. És el moment dels treballadors i hem d'esperar", ha apuntat. Colau ha assegurat que comparteix que el comitè d'empresa hagi demanat millores laborals després d'anys de retallades, però ha insistit que TMB tenia uns "límits pressupostaris i legals" en aquesta negociació als quals ja ha arribat. "A la mediació d'avui a Treball hem treballat en un document final de conveni i text d'incompliments. Els sindicats que formen el comitè de vaga estan tots d'acord i creiem que reuneix les condicions necessàries per portar-lo a assemblea, el pròxim dijous", han reblat des de la UGT metro Barcelona.

