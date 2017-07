La Plataforma per la Llengua i l'Espanyol, units per fomentar l'ús del català

Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 19:00 h

L'ONG del català editarà materials perquè professionals del club hi tinguin accés

L'objectiu d'aquesta col·laboració és que els entrenadors de l'RCD Espanyol desenvolupin les activitats esportives també en llengua catalana.

L'objectiu d'aquesta col·laboració és que els entrenadors desenvolupin les activitats esportives també en llengua catalana i, per tant, facilitar-los que els contextos vivencials en què es desenvolupen aquestes activitats es vehiculin en català.



Sensibilització lingüística



La directora de l'ONG del català, Neus Mestres, i el conseller delegat de l'RCD Espanyol de Barcelona, Ramon Robert, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració que ha de permetre formar en sensibilització lingüística els entrenadors de futbol federat, l'escola, jugadors i jugadores, i pares i mares.



Abans d'acabar l'any, els entrenadors participaran en un taller que els permetrà reflexionar sobre les actituds i els hàbits lingüístics i els facilitarà arguments per a reforçar l'ús del català. Es tracta d'una formació dinàmica i participativa pensada per a les organitzacions i les empreses que volen incorporar la gestió lingüística com a element de valor per als seus membres.



Tríptics pels nous



A més, l'ONG del català editarà uns materials perquè, un cop doni per acabada la seva intervenció, els professionals de l'RCD Espanyol tinguin accés a unes eines de cara al posterior dia a dia, i que sobretot facilitin les tasques amb les noves incorporacions professionals que hi haurà al club. Hi haurà tres tríptics adreçats als entrenadors, els jugadors, i els pares i mares.



El projecte acabarà amb l'entrega als jugadors d'un portabotes que inclourà l'escut de l'RCDE, el logotip de la Plataforma per la Llengua i l'eslògan del projecte, que és "Amb el català, de cara a barraca!".



Compromís amb la societat catalana



L'Espanyol ha destacat sempre per tenir un compromís clar amb la societat catalana, i pel foment de la cultura. La cartelleria, el web i les comunicacions del club es realitzen sempre en català, llengua que ha d'anar de la mà de la cultura i de l'esport, i sempre sense excloure altres idiomes que puguin servir també al club per a comunicar-se amb els aficionats que té a tot el món.



Amb aquesta proposta, la Plataforma per la Llengua, entitat sense ànim de lucre amb més de tretze mil socis i que treballa per a garantir la presència de ple dret del català en tots els àmbits i a tots els territoris de parla catalana, pretén propiciar la reflexió i facilitar l'adquisició d'eines pràctiques i discursives per a una gestió lingüística més inclusiva en el món del futbol.