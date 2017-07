La proposta de la CUP perquè la Guardia Civil no torni a posar els peus al Parlament

Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 20:30 h

La CUP ha demanat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a la Mesa l'elaboració d'un protocol que eviti que la Guàrdia Civil pugui tornar a entrar al Parlament com va passar la setmana passada.

"La Guàrdia Civil no ha de venir a fer res al Parlament, no és la seva casa i no és benvinguda", ha declarat la diputada Mireia Boya.

Un nou protocol

La diputada ha proposat que el protocol ha d'especificar quina ha de ser la "reacció" de la cambra davant d'aquesta situació que, segons ells, hauria de ser donar la informació "de la manera més adient" però "fent esperar a la porta" als agents i sense "escenificacions de poder".

Boya ha criticat les "mostres d'autoritarisme" i les "amenaces continuades i creixents" que ha mostrat l'Estat en els darrers dies i ha apuntat que potser ha estat així per "tapar" que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, declararà aquest dimecres com a testimoni en el marc del 'cas Gürtel'.

Més "contundència"

Especialment la diputada s'ha referit a l'entrada d'agents de la Guàrdia Civil el passat dijous a la cambra catalana per buscar informació en relació al 'cas del 3%'. La diputada ha considerat que cal ser "contundent" davant d'una situació així i ha proposat que s'elabori un protocol que reculli quin ha de ser la reacció davant de la petició d'informació per part de la policia seguint una ordre judicial, que per ells passa per no deixar entrar el cos policial. "No estem disposats a assumir que s'escenifiquin aquestes relacions de poder que no ens volen imposar per fer-nos por", ha declarat.

Boya ha augurat que "potser hi haurà altres visites" i ha esperat que la pròxima vegada "es reaccioni amb la contundència necessària per defensar les institucions que són sobiranes".

D'altra banda, Boya ha criticat que l'Estat controli setmanalment les despeses de la Generalitat i ha constatat que l'autonomia ja és "mínima" i que l'únic que es farà és "redoblar" el control.