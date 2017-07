Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 17:30 h

El monarca serà a Barcelona per la commemoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics a la ciutat

La CUP convida a la ciutadania a fer un acte de presència en la recepció popular que hi ha aquesta tarda per "rebre" a Felip VI i per dir-li que "no és benvingut i que no vingui mai més".

La CUP ha expressat el seu "rebuig públic" a la presència del rei Felip VI a Barcelona per la commemoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona.

"No és benvingut, no el volem, no el necessitem, som d'ànima republicana", ha dit la diputada Mireia Boya en roda de premsa al Parlament. La diputada ha aprofitat per recordar que els jocs van tenir una "cara B i fosca" tant pel que fa a les "detencions i tortures a independentistes" com per la "llavor gentrificadora que es va descontrolar en un moviment turístic depredador que està expulsant els veïns".



Crida a "rebre" Felip VI

El grup ha convidat la ciutadania a fer acte de presència en la recepció popular que hi ha aquesta tarda per tal de "rebre" Felip VI per dir-li "que no és benvingut i que no vingui mai més perquè no és la seva terra".