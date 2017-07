Colau s'excusa ara amb el 9N per no mullar-se per l'1-O

Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 16:00 h

"Si per les presses el Govern fes una convocatòria que esdevé unilateral per a més de la meitat del país ens faríem un flac favor", avisa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha insistit aquest dimarts que no pot concretar quin serà el paper de l'Ajuntament pel que fa a l'1-O fins que no se'n coneguin els detalls. Més enllà d'assegurar que el consistori facilitarà la participació sense posar en risc la institució i els treballadors públics, Colau ha recordat que ni tan sols saben si seria la Generalitat o els ajuntaments els encarregats d'obrir les escoles.

De fet, ha recordat que no es va demanar als alcaldes que obrissin els locals el 9N. En tot cas, l'alcaldessa ha fet una crida a la "responsabilitat col·lectiva" i ha avisat el Govern "que presentar això com quelcom senzill no ajuda". "Si per les presses del Govern es fa una convocatòria que esdevé unilateral per a més de la meitat del país, crec que ens faríem un flac favor", ha advertit Colau, que ha defensat un referèndum "que interpel·li la majoria".

L'excusa del requeriment

Colau ha reiterat que encara no hi ha convocatòria formal de l'1-O, i ha considerat difícil posicionar-se quan no tenen cap requeriment de la Generalitat al respecte. "No està clar que se'ns demani obrir les escoles", ha remarcat l'alcaldessa, que ha recordat que a Barcelona el consorci d'educació el formen Generalitat i Ajuntament. També ha apuntat que els alcaldes no van obrir els col·legis el 9-N.

Així les coses, ha fet un "posicionament genèric" i ha repetit que l'Ajuntament estarà "encantat de facilitar qualsevol mobilització democràtica", però alhora ha de ser "responsable i preservar la institució i no posar en risc cap treballador públic".

Ara bé, ha aprofitat per demanar al Govern que convoqui un referèndum "que interpel·li a tothom" i que no divideixi la majoria que defensa el dret a decidir. A parer seu, "és una ficció pensar" que depèn d'ella o del seu espai polític que un referèndum mobilitzi la majoria de la població. En aquest sentit, ha opinat que "sí que és responsabilitat del Govern" fer una convocatòria que "no deixi fora més de la meitat de la població".

Què votarà Colau?

En preguntar-li si ella anirà a votar, ha recordat que hi ha "molta gent que té dubtes" i ha criticat que se les pugui "posar contra la paret" per saber si són "unionistes o independentistes".

"Si fem això, estem faltant a la realitat i fent un flac favor al moviment ampli del dret a decidir. Hi ha matisos", ha avisat. En aquest punt, ha subratllat que ella "s'implicarà més o menys" en funció de com sigui l'1-O, tot i que ha afegit que la seva "predisposició a participar és sobradament coneguda".