Última actualització Dimarts, 25 de juliol de 2017 14:30 h

El vicepresident ha acusat al Gobierno de voler perjudicar els proveïdors de la Generalitat i també als ciutadans. En roda de premsa, ha assegurat que el referèndum no s'aturarà i ha sentenciat que "es evident que no farem cap referèndum fent servir els recursos del FLA".

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dimarts que presentarà un recurs davant del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional contra l'"amenaça" del Gobierno de tallar el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a la Generalitat.

Junqueras ha assegurat que aquest és només el pas previ per portar a terme aquest mateix assumpte davant les institucions internacionals.

Així ho ha expressat en roda de premsa posterior al Consell Executiu, just després que la setmana passada, el Gobierno advertís a la Generalitat que a partir d'ara, condicionaria el pagament dels recursos d'aquest fons al fet que el Govern no realitzi cap pagament o despesa pel referèndum.



Acusacions al Gobierno

Amb l'objectiu de "protegir els treballadors públics", Junqueras també ha afirmat que seran els consellers --i no els interventors de cada departament com demanava el govern espanyol-- els que certificaran les despeses setmanals de la Generalitat davant de l'executiu estatal.

"No té res a veure el finançament del FLA amb el referèndum" i ha afegit que "interrompre el FLA té efectes sobre altres qüestions, com per exemple a les Universitats, bancs de sang i de teixits, farmàcies, hospitals, etc."