El calvari de la R-15: Ara, alguns trams, s'hauran de fer en autobús

Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 05:00 h

Les obres a la línia de rodalies R-15 entre Reus i Marçà-Falset obligaran a cobrir aquest tram en autobús des d'aquest dissabte i fins al 3 de setembre.

Renfe s'ha afanyat a informar que, durant poc més d'un mes, habilitarà un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions de ferrocarril de la línia d'Estació de França a Riba-roja d'Ebre, passant per Tarragona i Reus, a causa de les obres de millora a la infraestructura, en concret al túnel de l'Argentera.

Modernització del túnel

Les obres consisteixen, bàsicament, en la modernització de la via al túnel per suprimir la limitació temporal de velocitat existent. El pressupost supera els 2 milions d'euros. "Aquestes actuacions reafirmen el compliment dels compromisos del Ministeri de Foment amb el pla d'inversions a la xarxa de Rodalies de Catalunya", s'afirma en el comunicat de Renfe i Adif.

Entre el 29 de juliol i el 3 de setembre, Adif executarà obres de millora i condicionament en el túnel de l'Argentera, situat en el tram Pradell-Riudecanyes, de la línia d'ample convencional Barcelona-Móra la Nova-Saragossa. Segons informa Adif, donada la necessitat d'actuar en l'àmbit de la infraestructura ferroviària, aquestes obres comportaran la interrupció de la circulació ferroviària en el trajecte Reus-Marçà-Falset de la línia R-15 de Rodalies.

Adif assegura però, que la voluntat és que les afectacions siguin mínimes i és per això, que les obres de millora es duran a terme en aquest període estival perquè la demanda és menor.

L'R-15, la línia maleïda

"Quinze avaries de tren, cinc d'infraestructures i dos descarrilaments". Aquest és el balanç d'incidències des de l'inici del 2017 a l'R15, tal com el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va recordar en una cadena de twits, coincidint amb el descarrilament fa dues setmanes d'un tren de mercaderies entre els Guiamets i Marçà, al Priorat. Adif va trigar quatre dies a restablir la circulació entre Reus i Móra la Nova.

2. L'R15 ha patit aquest any més de 15 avaries de tren, 5 avaries d'infraestructura i 2 descarrilaments. Inacceptable.

3. Cal accelerar inversió del ministeri prevista pel 2017, x evitar avaries i descarrilaments i x recuperar horaris reduint temps de viatge. — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 16 de juliol de 2017

El Govern ha demanat en nombroses ocasions més inversió en aquesta línia via converses però també a través de les xarxes socials. "Cal accelerar [la] inversió del ministeri prevista pel 2017, per evitar avaries i descarrilaments i per recuperar horaris reduint temps de viatge", reclamava el mateix Rull des de Twitter.